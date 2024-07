RÚZ:Treba zvýšiť kvalitu vzdelávania matematiky v regionálnom školstve

Bratislava 2. júla (TASR) - Je potrebné zvýšiť kvalitu matematického vzdelávania v regionálnom školstve a realizovať viaceré opatrenia a systémové zmeny. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v reakcii na rezort školstva, ktorý zvažuje prípadné zavedenie povinnej maturity z matematiky. Tento rok z nej maturovalo 11,6 percenta všetkých maturantov, čo je podľa zamestnávateľov alarmujúco nízke číslo.



"Matematika je základ pre všetky technické a prírodné vedy, rozvíja však analytické myslenie, ktoré je dôležité aj pre štúdium na vysokých školách humanitného zamerania. Nezostáva nám nič iné, ako zásadne skvalitniť matematické vzdelávanie v regionálnom školstve a prijať systémové opatrenia, medzi ktoré určite patrí aj zavedenie povinnej maturity z matematiky," vysvetlil prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.



Zamestnávatelia odporúčajú zmeniť spôsob a skvalitniť výučbu matematiky a zvýšiť počet hodín matematiky v štátnom vzdelávacom programe základných a stredných škôl. Taktiež vytvárať nové inovatívne učebnice matematiky a podporné učebné materiály a ďalšie. Nevyhnutné je podľa nich zároveň prijať opatrenia na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov, ako aj prípravy budúcich učiteľov.



Rezort školstva zvažuje prípadné zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky. Študenti by si mohli podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) vyberať z viacerých úrovní maturity z matematiky. Náročnejšiu úroveň by mohli absolvovať napríklad budúci študenti technických odborov vysokých škôl.