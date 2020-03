Vass: Naď je pre mňa garanciou zachovania euroatlantickej orientácie

Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident mimovládnej organizácie Globsec Róbert Vass víta nomináciu Jaroslava Naďa (OĽaNO) na ministra obrany. V reakcii pre TASR uviedol, že Naď je preňho garanciou zachovania euroatlantickej orientácie krajiny.



„Nominácia Jaroslava Naďa na ministra obrany ma veľmi potešila, pretože sa jedná o vynikajúceho odborníka na obranu, ktorý sa bezpečnostným a obranným témam venuje celú svoju profesionálnu kariéru. Má nespochybniteľné skúsenosti, odborné znalosti a výborné kontakty doma i v zahraničí," uviedol Vass.



Jednou z priorít, ktorým by sa mal podľa Vassa nový minister venovať, je demonštrovanie jednoznačného vzťahu k spojencom a aliančným záväzkom konkrétnymi činmi. "Vo svetle krízy, ktorá bude mať bezprecedentné dopady na slovenskú ekonomiku, vidím ako prioritu podporu domáceho obranného priemyslu," načrtol ďalej.



Ďalšou prioritou by malo byť prijatie bezpečnostnej stratégie, ale aj aktualizácia obranno-strategických materiálov, ktorá bude reagovať na aktuálne a budúce hrozby, napríklad hybridné, a tiež pripravovať krajinu na podobný stav, ako je súčasná pandémia nového koronavírusu.



Ministerstvo obrany sa podľa Vassa musí tiež pripraviť na situácie, ktoré do oblasti bezpečnosti a obrany prinášajú nové technológie. Myslí si tiež, že by sa mal prijať "realistický plán modernizácie armády", ktorý musí pokračovať aj napriek obmedzeniam spojenými s aktuálnou pandémiou. Rezort potrebuje podľa Vassa i revitalizáciu ľudských zdrojov.



Jaroslav Naď pôsobil v Globsecu v rokoch 2014 až 2015 ako zástupca riaditeľa.