RVR pridelila frekvencie pre novú rozhlasovú stanicu rádio ROCK

Bratislava 23. marca (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pridelila frekvencie pre novú rozhlasovú stanicu s názvom rádio ROCK. Dokopy rozhodla o pridelení 22 voľných frekvencií, do výberového konania ich pritom zaradila 36. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



"Najviac frekvencií získal vysielateľ D.EXPRES, k. s., a to po jednej pre programové služby Expres a Jemné, dve pre stanicu Europa 2 a dve pre jedinú novú programovú službu, ktorá po tomto výberovom konaní obohatí rozhlasový éter, rádio ROCK," spresnila.



RVR ďalej pridelila štyri frekvencie vysielateľovi Rádia Mária, tri vysielateľovi Dobrého rádia, dve držiteľovi licencie na vysielanie Rádia Lumen a dve Trnavskému rádiu. Zhodne po jednej frekvencii pridelila pre stanice Vlna, Fun rádio, Rádio 7 a rádio SUB FM.



"Jedinú frekvenciu, na ktorej vysiela, opätovne získala aj Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany pre mestské Rádio Topoľčany, ktorá vysiela na základe licencie platnej v decembri 2023 už 16 rokov, čo neumožňuje jej ďalšie predĺženie a vyžaduje včasné opätovné pridelenie," doplnila Michelčíková.



Ostatní uchádzači výberového konania v ňom nezískali žiadnu frekvenciu.