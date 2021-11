RVR udelila tri pokuty, pridelila tiež 42 rozhlasových frekvencií

Bratislava 24. novembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila vysielateľom tri pokuty. Rozhodla tiež o udelení licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



Pokutu vo výške 3319 eur dostal vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA za porušenie zákona v súvislosti s odvysielaním komunikátu Pokračovanie o chvíľu a sponzorského odkazu KetoDiet. Vysielateľ podľa RVR porušil povinnosť zabezpečiť, aby zvuková zložka vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou.



Dve pokuty vo výške 663 eur dostal vysielateľ MAC TV za porušenie zákona v súvislosti s odvysielaním jednej z častí programu Za sklom a viacerých častí programu Mafstory. Tie označil vysielateľ za nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahovali vulgárne a obscénne vyjadrovanie. Podľa RVR mali byť klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre maloletých divákov do 18 rokov.



RVR zároveň zastavila tri správne konania, štyri správne konania začala, ako neopodstatnené posúdila jedenásť sťažností a dve sťažnosti boli nepreskúmateľné. Zvyšok programu zasadnutia tvorila licenčná agenda.



Najviac frekvencií získal vysielateľ Best FM Media pre frekvencie programovej služby Rádio BEST FM, ktorý sa musel opätovne uchádzať o pridelenie licencie, keďže súčasnú už vzhľadom na zákonné obmedzenia nie je možné predĺžiť. Rada udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov a pridelila jej všetkých 23 frekvencií, na ktorých aktuálne vysiela.



Platnosť licencie na vysielanie programovej služby THE END končila aj spoločnosti Rádio ON. Rada jej udelila licenciu na ďalších osem rokov a pridelila jej všetky tri frekvencie, ktoré využíva.



Štyri frekvencie Rada pridelila vysielateľovi Rádia Košice, Marekovi Petrášovi, pre jeho nový projekt Detského rádia. Môže ho tak spustiť na štyroch frekvenciách v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. Okrem toho Petráš získal aj frekvenciu pre posilnenie pokrytia Rádia Košice.



Svoje pokrytie rozšíri tiež vysielateľ Rádio Mária Slovensko pre svoje Rádio Mária, a to o štyri frekvencie, rovnako ako JF Property, vysielateľ programovej služby Rádio Prešov. Spoločnosti D. EXPRES pridelila Rada pre účely vysielania EUROPA 2 obe frekvencie, o ktoré žiadala. Po jednej frekvencii získali vysielatelia Trnavského rádia a BB FM Rádia.