Rada pre vysielanie udelila viacero pokút, pre krízu sú však na nižšie

Bratislava 20. mája (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila na stredajšom zasadnutí pokuty vysielateľom Rozhlas a televízia Slovenska, Markíza – Slovakia, C.E.N. či Mac TV. Z dôvodu ekonomických dôsledkov spôsobených šírením ochorenia COVID-19 ukladala RVR na elektronické médiá pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



Sankciu – upozornenie na porušenie zákona - udelila RVR vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska v súvislosti s tým, že počas niektorých mesiacov na programových službách Rádio Devín, Rádio Patria a Rádio Slovensko nevyhradil najmenej 35 percent z času vysielania hudobných diel vysielaniu slovenských hudobných diel.



Pokutu 3319 eur udelila RVR vysielateľovi Markíza - Slovakia v súvislosti s tým, že odvysielal upútavku, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia.



Vysielateľovi Mac TV udelila RVR pokutu 3319 eur v súvislosti s tým, že odvysielal upútavku na program, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia a v súvislosti s vysielaním programu, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím nesprávne uplatnil ochranu maloletých - JSO.



Pokutu 663 eur udelila RVR vysielateľovi Mac TV za porušenie JSO, keď odvysielal program, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada uložila pokutu 165 eur vysielateľovi Mac TV aj v súvislosti s tým, že nedoručil rade do 15 dní štatistiku o odvysielanom programe programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov.



RVR uložila pokutu 165 eur vysielateľovi C.E.N. za to, že odvysielal program, ktorý obsahoval prejav s početnými prvkami a výrazovými prostriedkami ruského jazyka, čím došlo k nesplneniu povinnosti vysielať na území Slovenskej republiky v štátnom jazyku.