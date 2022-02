Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila tri pokuty

Bratislava 23. februára (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila vysielateľom tri sankcie v podobe finančného postihu. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



Pokutu vo výške 3319 eur dostal vysielateľ Markíza - Slovakia a jeho programová služba Dajto. Dôvodom bolo porušenie zákona v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Dva a pol chlapa.



Sankciu vo výške 1659 eur udelila aj spoločnosti Nitranet za to, že v čase vykonania merania ponuky programových služieb 28. októbra 2021 vysielal programovú službu Infokanál BSS bez udelenej licencie.



Pokutu vo výške 165 eur dostal vysielateľ Phonotex a jeho programová služba TV8 za to, že neuchovával súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 2. októbra 2021 a nedodal ho rade na jej vyžiadanie.



RVR tiež začala 12 správnych konaní.