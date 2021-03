RVR uložila tri sankcie a začala viacero správnych konaní

Bratislava 10. marca (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila na svojom stredajšom zasadnutí tri sankcie a začala viacero správnych konaní. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



Ako priblížila, z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, rada ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Počas mimoriadneho obdobia šírenia nového koronavírusu bude okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona takto postupovať aj naďalej.



V prípade vysielateľa Markíza – Slovakia uložila pokutu vo výške 3319 eur, lebo v programovej službe TV Doma odvysielal program Cennet, v ktorom titulky pre osoby so sluchovým postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a za ďalšie porušenia.



RVR nebude na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne.



Na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel.



Apeluje tiež na vysielateľov, aby zvážili s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s novým koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku.



Udelila tiež dve licencie, a to na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Anabela a Chuck TV. Rovnako uznala za neopodstatnené viaceré sťažnosti, týkajúce sa napríklad objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politickopublicistických programov či ochrany ľudskej dôstojnosti a mediálnej komerčnej komunikácie.