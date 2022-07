Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila ďalšie výberové konanie

Bratislava 6. júla (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila v stredu druhé tohtoročné výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. V ponuke je 19 rozhlasových frekvencií. Uchádzači môžu o ne požiadať do 19. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



"Súčasťou výberového konania bude ako zvyčajne verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 20. september," priblížila Michelčíková.



Vo výberovom konaní je zaradených devätnásť rozhlasových frekvencií, tri z nich z dôvodu ich uvoľnenia odňatím na žiadosť vysielateľa alebo blížiacim sa koncom platnosti licencie. Zvyšné frekvencie sa do aktuálneho výberového konania preniesli z predošlých, v ktorých neboli pridelené žiadnemu subjektu. Patria medzi ne aj frekvencie, ktoré boli v tohtoročnom jarnom výberovom konaní zaradené ako trojice s podmienkou spoločnej prideliteľnosti. "V aktuálnom výberovom konaní sú zaradené všetky momentálne voľné rozhlasové frekvencie, ktorých prideľovaniu nebránia technické kolízie alebo právne skutočnosti," doplnila Michelčíková.



Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 19. augusta do 14.00 h, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu.