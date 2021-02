Rada vysokých škôl oponuje návrhu novely zákona o vysokých školách

Bratislava 24. februára (TASR) - Rada vysokých škôl (RVŠ) SR zásadne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách, odmieta ho a žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ministerstvo), aby ho stiahol. Vyplýva to z uznesenia RVŠ, ktoré prijala na utorkovom (23. 2.) zasadnutí, kde pracovný návrh novely zákona o vysokých školách prerokovala.



Podľa RVŠ je návrh novely zákona nekoncepčný a účelový, navrhované ustanovenia neriešia skutočné problémy vysokých škôl. Ako TASR informovala tlačová tajomníčka RVŠ Lucia Sebechlebská, prehlbuje sa aj obmedzenie autonómie vysokých škôl, pričom už súčasný stav zákona ju podľa nezávislých medzinárodných auditov nadmerne obmedzuje. RVŠ tvrdí, že návrh novely zákona bol vypracovaný bez spolupráce s vysokými školami a ich reprezentáciami. "Prakticky likviduje akademickú samosprávu na vysokých školách a ich fakultách, ktorá je základným pilierom slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti na vysokých školách v demokratickej spoločnosti," tvrdí RVŠ vo svojom stanovisku.



Rada ako najvyšší samosprávny orgán vysokých škôl dôrazne žiada ministerstvo vypracovať legislatívne návrhy v oblasti vysokého školstva v spolupráci so všetkými reprezentáciami vysokých škôl v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. V prípade nerešpektovania našich požiadaviek RVŠ vyzve vysoké školy k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti.



Návrh novely zákona o vysokých školách je vyjadrením pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie štátu. Slovenská rektorská konferencia (SRK) to uviedla po utorkovom stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom v Bratislave. S navrhovanou legislatívou "principiálne nesúhlasia" a žiadajú rezort školstva, aby ju nezaradil do legislatívneho procesu.