Spustila sa petícia za zachovanie akademickej samosprávy na VŠ

Bratislava 8. novembra (TASR) – Rada vysokých škôl (RVŠ), Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), Univerzita Komenského (UK) v Bratislave aj Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave spolu s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Na 16. novembra organizuje UK s podporou STU, Ekonomickej univerzity v Bratislave a hlavných vysokoškolských reprezentácií Slovenskej rektorskej konferencie, RVŠ a ŠRVŠ Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Informuje o tom na svojom webe STU.



Petícia podporuje podľa jej autorov zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona. Tvrdia, že obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom. "My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy. Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy," uvádza sa v petícii. Dodali, že nechcú návrat do obdobia spred roku 1989. Pod petíciou je podpísaných viac ako 2100 podpisov.



Žiadajú predkladateľa návrhu novely zákona, a to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, stiahnuť aktuálny návrh novely, vrátiť sa k vecnej diskusii a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a zredukovanie odlevu študentov a výskumníkov do zahraničia v záujme budúcnosti a konkurencieschopnosti Slovenska.