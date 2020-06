Rada vysokých škôl vyjadrila poľutovanie nad situáciou na FIIT STU

Bratislava 27. júna (TASR) – Rada vysokých škôl (RVŠ) SR vyjadruje poľutovanie nad vyhrotením situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Všetky zainteresované strany na fakulte a univerzite vyzýva na konštruktívne vyriešenie situácie v súlade s platnou legislatívou, aby bola kontinuita a kvalita vzdelávania na fakulte zachovaná.



"RVŠ so znepokojením sleduje verejne deklarované snahy o obmedzenie autonómie a akademickej samosprávy verejných vysokých škôl a dôrazne žiada, aby návrhy na úpravu legislatívneho prostredia vysokého školstva boli prijímané po zohľadnení relevantných pripomienok akademickej komunity a reprezentácií vysokých škôl a len v riadnom legislatívnom konaní," uvádza sa v stanovisku RVŠ, na ktorom sa v piatok (26. 6.) uznieslo predsedníctvo RVŠ.



Na FIIT STU v Bratislave končí 26 zamestnancov fakulty, pričom ide o dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Dôvodom sú nezhody s dekanom FIIT, ktoré trvajú už niekoľko mesiacov.



Avizovanému odchodu zamestnancov predchádzali niekoľkomesačné spory na fakulte, ktoré sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.