Rada vysokých škol vyzýva na nekompromisný postoj k plagiátorstvu

Bratislava 27. júna (TASR) – Rada vysokých škôl (RVŠ) SR vyzýva na nekompromisný postoj k plagiátorstvu a iným formám podvodov pri záverečných prácach, na ich odhaľovanie a následné disciplinárne riešenie. RVŠ to uvádza v stanovisku pre TASR aj v súvislosti s diplomovou prácou predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a podozreniami z plagiátorstva.



"Plagiátorstvo musí mať za dôsledok neobhájenie záverečnej práce, respektíve odňatie titulu v zmysle zákona po dodatočnom odhalení," zdôrazňuje RVŠ. Snahu o získanie vysokoškolských titulov podvodom a nahrádzanie vyžadovaných vlastných originálnych výsledkov výsledkami práce iných autorov odsudzuje.



Rada poukazuje na to, že vysoké školy na Slovensku nemajú zadefinované prípustné hranice zhody pri kontrole originality záverečných prác v centrálnom registri záverečných prác (CZRP). "Vedúci záverečnej práce, oponent i skúšobná komisia pre obhajobu záverečnej práce sú povinní starostlivo posúdiť, v čom je zhoda záverečnej práce s prácami evidovanými v CRZP, aká je zhoda veľká a či študent preukázal vlastné originálne výsledky, respektíve k nim pri kolektívnej práci významnou mierou prispel," konštatuje RVŠ.



Študent musí uviesť svoju prácu do kontextu so súčasnými poznatkami a prípadné citácie z iných zdrojov riadne podložiť odkazmi na tieto zdroje. "Prepisovanie textu z iných zdrojov bez náležitého citovania musí byť považované za plagiát," dodáva RVŠ.



Kollár už niekoľko dní čelí podozreniu z plagiátorstva. Kritizuje ho opozícia, niektorí koaliční kolegovia hovoria o vyvodení zodpovednosti. O kauze sa rozprával aj s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorý ho nevyzýval na odstúpenie. OĽaNO i SaS si Kollára pozvali na rokovanie klubu.



Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Titul Kollárovi podľa súčasného zákona nemožno odobrať, čo potvrdil aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ten chce preto do budúcna meniť zákon.



Kollár tvrdí, že svoj magisterský titul získal v súlade so zákonom. V politike titul nemieni viac používať, aby nedával nikomu zámienku na útoky na koalíciu.