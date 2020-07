Ryanair po štyroch mesiacoch opäť spúšťa lety z Bratislavy

Na bratislavské letislo M. R. Štefánika po štyroch mesiacoch po prvý raz pristál a odletel najväčší letecký dopravca. Na snímke vľavo generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec a vpravo prevádzkový riaditeľ letiska Letiska M. R. Štefánika Imrich Ancin držia transparent pred lietadlom v sobotu 4. júla 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. júla (TASR) - Takmer po štyroch mesiacoch od zákazu civilných letov z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu spustil Ryanair - najväčší letecký dopravca, ktorý prevádzkuje priame pravidelné lety z Bratislavy, svoju prevádzku z Letiska M. R. Štefánika. V sobotu odcestovali prví pasažieri do bulharského Burgasu a na cyperský Pafos. Od polovice júla sa očakáva aj spustenie letnej charterovej dovolenkovej sezóny. TASR o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.Ako uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec, dopravca zredukoval v rámci celej európskej siete svojich liniek počet letov na toto leto na približne 40 percent. "priblížil. Počas nasledujúceho týždňa sa majú postupne uskutočniť prvé lety obnovených liniek do destinácií v Grécku, Írsku, Španielsku a Taliansku.V polovici júla sa očakáva aj spustenie letnej charterovej dovolenkovej sezóny, keďže odvtedy už predávajú lety pre dovolenkárov aj cestovné kancelárie. "” informoval riaditeľ letovej prevádzky Imrich Ancin.V rámci hygienických opatrení je na letisku aj na palube lietadla povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Neplatí to pre deti do troch rokov. Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR nariadil tiež povinnú dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy letiska, dodržiavanie sociálnych rozostupov aspoň dva metre pri vybavení na checkine a bezpečnostnej kontrole. Zároveň je cestujúcim po prílete zmeraná telesná teplota. Zamestnanci letiska nosia pri vybavení cestujúcich ochranné prostriedky.Ryanair prijal aj ďalšie opatrenia. Okrem dennej dezinfekcie lietadiel a čistenia vzduchu filtračným systémom nebude pri nástupe do lietadla a čakaní na toaletu možné čakať v rade, ale prichádzať postupne. Na palube sa servírujú iba balené jedlá a nápoje, umožnené sú bezkontaktné platby.