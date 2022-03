Rybári na Slanej hromadný úhyn rýb nezaznamenali,škody ale budú značné

Rožňava 17. marca (TASR) – Na znečistenej rieke Slaná zatiaľ rybári hromadný úhyn rýb nespozorovali. Škody na živote rieky sú však podľa nich už teraz značné a ak sa situácia s výtokom banských vôd v Nižnej Slanej v okrese Rožňava čoskoro nezmení, budú ešte horšie. Pre TASR to uviedol predseda Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) Rožňava Valerij Brincko.



Podľa rybárov v dôsledku znečistenia toku hrozí rybám úhyn udusením. Zvýšené množstvo železa, ktoré sa vo vode vyskytuje, zanáša ich žiabre, čo im postupne znemožňuje dýchanie. "Navyše, je obdobie neresu, ak sa ryba už vytrela, tak z tých ikier nič nebude," poznamenal Brincko. Ako dodal, železitý kal sa ukladá aj na dne rieky a ohrozuje drobné organizmy, ktoré sú hlavnou potravou rýb.



"Robíme, čo je v našich silách. Teraz sa hlavne staráme o to, aby nedošlo k škodám v našich vodách, ktoré sú napájané z rieky Slaná," uviedol Brincko. Znečistenú vodu v Slanej zaznamenali v rámci celého revíru a to od výtoku banských vôd v Nižnej Slanej až po obec Bretka.



Hromadný úhyn rýb neevidujú ani rybári v susednom revíri, ktorým rieka Slaná preteká ďalej na juh na územie Maďarska. Za obcou Bretka nespozorovali ani výraznejšie zafarbenie rieky do oranžovo-červena. "Od Rožňavy sa do Slanej vlievajú štyri potoky, takže voda sa tam zvíri. Očakávam však, že sa situácia zmení aj u nás," uviedol pre TASR predseda MO SRZ Tornaľa Ivan Skubenič.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila ešte v polovici februára. Príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody, ktorý robil Slovenský vodohospodársky podnik, v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj 11-násobne prekročenú hodnotu mangánu, zvýšenú hodnotu síranov a výskyt arzénu.



Slovenská inšpekcia životného prostredia v súvislosti so vzniknutou situáciou uložila štátnemu podniku Rudné bane dve opatrenia. Do siedmich dní má vypracovať návrh technického riešenia čistenia vytekajúcich banských vôd. Tiež má zabezpečiť pravidelný odber a vykonanie analýz.