Rybársky lístok i povolenie by sa mohli dať kúpiť aj elektronicky
Nová legislatíva by v prípade definitívneho schválenia mala byť účinná od 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Po novom by malo byť možné kúpiť si povolenie na rybolov a rybársky lístok aj elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o rybárstve z dielne Hlasu-SD, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Vydávanie v tlačenej podobe má ostať zachované.
Predkladatelia upozornili, že v súčasnosti je možné vydávať povolenie na rybolov a rybársky lístok len v tlačenej podobe, keďže je „verejnou listinou a je neprenosné na inú osobu“. Elektronické povolenie na rybolov je podľa nich vo viacerých štátoch Európy už samozrejmým štandardom. Slúžiť na to má mobilná aplikácia. „Prinesie nové pozitívne prvky nielen držiteľom takýchto povolení - rybárom, ale aj kontrolným orgánom,“ sľubujú poslanci.
Rybár by mohol cez aplikáciu dostávať upozornenia, že mu onedlho uplynie čas, keď je lov rýb povolený, alebo že ryba, ktorú si plánuje privlastniť, nedosahuje lovnú mieru. Rybárska stráž by mohla vďaka aplikácii operatívne získavať informácie o porušovaní zákona o rybárstve. Slovenský rybársky zväz (SRZ) sa podľa predkladateľov už teraz snaží o elektronizáciu evidencie svojich členov, ktorých je vyše 120.000, ale aj o zavedenie elektronických povolení na rybolov.
Možnosť zakúpenia si elektronického rybárskeho lístka prinesie podľa poslancov úsporu času súvisiaceho s jeho vydávaním nielen pre držiteľov, ale aj obciam, respektíve dotknutým mestským častiam. Predkladatelia uviedli, že ich návrh má podporu Združenia miesta a obcí Slovenska i SRZ.
