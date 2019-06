Rybníček: Návrh reformy verejnej správy bude čo najskôr

Primátora Trenčína na čelo Únie miest Slovenska zvolili v piatok na 30. sneme ÚMS.

Bratislava 21. júna (TASR) – Hlavnou úlohou Únie miest Slovenska (ÚMS) bude čo najskôr pripraviť návrh reformy verejnej správy. Vyhlásil to novozvolený prezident únie Richard Rybníček. Primátora Trenčína na čelo ÚMS zvolili v piatok na 30. sneme ÚMS.



Rybníček avizoval, že o pripravenom dokumente chcú hovoriť s politickými stranami, ktoré sa uchádzajú o hlasy v parlamentných voľbách 2020. "Verím, že naše návrhy si politické strany osvoja, zahrnú ich do svojich volebných programov a dokumentov budúcej vládnej garnitúry," vyhlásil Rybníček. Podľa jeho slov chce ÚMS oboznámiť politické elity s predstavou miest o fungovaní samospráv. "Teraz sme totiž často štatisti, sme svedkami toho, že sa v parlamente prijímajú zákony, ktoré zásadným spôsobom zasahujú do života miest, no so samosprávami sa nekonzultujú," narážal Rybníček na rozširovanie povinností samospráv bez toho, aby im na ich plnenie boli zvýšené i financie.



Podľa predstaviteľov ÚMS chce byť inštitúcia vo všeobecnosti v budúcnosti výraznejším hlasom mestských sídel. Výkonný viceprezident ÚMS Miroslav Kollár informoval, že do únie vstúpili aj ďalšie krajské mestá, po Bratislave, Trnave a Prešove sú členmi i Trenčín, Nitra, Banská Bystrica. "Dnes podali prihlášku Košice, v septembri by tak mala urobiť Žilina," uviedol Kollár.



Počet členských miest v únii by mal stúpnuť na 40, ÚMS by tak mala zastupovať približne 1,8 milióna občanov SR.