Rybníček: Niektoré kompetencie by mali zo štátu prejsť na regióny

Bratislava 25. októbra (TASR) - Riadiace veci a hospodárske politiky by sa mali z vlády a štátu preniesť na územia a regióny. Štát by mal riešiť hlavne bezpečnosť, spravodlivosť, prokuratúru a justíciu. Povedal to prezident Únie miest a obcí (ÚMO) SR Richard Rybníček po konferencii Budúcnosť regionálnej územnej správy na Slovensku.



"Princípom bude, že sa porozprávame, koľko chceme peňazí a aké kompetencie máme. Zvyšné posunieme na regióny a zvyšok na štát. Tak by sa mala tvoriť funkčnosť štátu," hovorí Rybníček. Ďalej tvrdí, že momentálne to funguje tak, že poslanci v parlamente urobia nejaké rozhodnutie a v mestách a obciach "to musia potom hasiť".



"Oni netušia, aký to má dosah na mestá a obce. Je to príliš centralizované a treba viac peňazí posunúť ľuďom tam, kde žijú. To je princíp," myslí si Rybníček. Ako príklad spomenul novelu zákona o sociálnych službách, ktorá bude mať podľa neho nevyčísliteľné dosahy na mestá, Spomenul aj novoprijatý zákon o detských ihriskách, ktorý "síce znie dobre a únia ho víta", ale mestá nemali čas sa zorientovať v tom, čo všetko bude zákon obsahovať.



"Je to taká menšia arogancia zo strany poslancov. Oni nás považujú za nejakých svojich podriadených, a to sa musí skončiť," skonštatoval prezident únie, ktorý vidí problémy aj v rozpočte pre regióny.



Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) hovorí, že problém financovania sa netýka len samospráv, ale aj vyšších územných celkov a štátnej správy. "Hospodársky rast na Slovensku nejde takým tempom, akým sa očakávalo, a jednoducho, v štátnej kase je menej peňazí, ako to bolo predošlé obdobie. Všetci na každej úrovni sa s tým musíme vyrovnať," uviedla Saková. Ďalej povedala, že by sa mali zaviesť opatrenia, ktoré sa budú týkať šetrenia v niektorých oblastiach a kapitálových a mzdových výdavkov.



Rybníček chcel využiť konferenciu aj na to, aby poslancov vyzval na to, aby sa po voľbách v roku 2020 začali zaoberať zmenou správy štátu. Únia miest a obcí chce v januári na mimoriadnom sneme predložiť návrhy reformy verejnej správy.