Rybníček: Udalosti v parlamente centralizujú moc a ohrozujú demokraciu

Bratislava 22. júna (TASR) – Prelomenie veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej a odmietnutie všetkých výhrad samospráv i sociálnych partnerov k protiinflačnému balíčku je aktom brutálneho centralizovania moci i ohrozením demokracie ako takej. Pre TASR to uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček.



Hlasovanie v parlamente nazval "smutným príbehom 77 poslancov, ktorí sa vydali cestou orbánovskej politiky". Presadenie protiinflačného balíčka neznamená podľa neho len zhoršenie života v obciach, mestách a krajoch, ale aj centralizáciu moci i oslabenie samospráv. "Vedie k tomu, že jeden vodca bude na Slovensku rozhodovať o všetkých kľúčových otázkach v štáte," varoval prezident ÚMS.



Očakáva, že dosahy "falošnej a populistickej pomoci rodinám" pocíti verejnosť v mestách a obciach už v horizonte niekoľkých mesiacov. "Každý poslanec, ktorý za toto hlasoval, nech si spytuje svedomie v meste či obci, v ktorej žije," uviedol Rybníček. Myslí si, že "ak sa prídu občania primátorovi a starostovi sťažovať na to, že sú obmedzené alebo zdražované služby alebo stopnutá podpora športu či kultúre, mal by im dať číslo príslušného poslanca, nech si to riešia s ním".



Rybníček očakáva, že primátori a starostovia nebudú mlčať a budú aktívne poukazovať na škody, ktoré napácha schválená legislatíva.



Národná rada (NR) SR v stredu prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Zákon schválilo plénum v pôvodnom znení a odmietlo pripomienky hlavy štátu.