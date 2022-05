Rybníček: Únia miest Slovenska bude iniciovať stretnutie s Čaputovou

Trenčín 19. mája (TASR) – K štrajkovej pohotovosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa v súvislosti s aktuálnymi návrhmi z dielne rezortu financií formálne pridáva aj Únia miest Slovenska (ÚMS) a Združenie samosprávnych krajov (SK 8). TASR o tom informoval prezident ÚMS Richard Rybníček.



"Už dnes malo minimálne 1000 až 1500 primátorov a starostov stáť pred Národnou radou (NR) SR a veľkým protestom dať jasne najavo, čo si o tomto všetkom myslíme. Žiaľ, ZMOS toto neurobil, takže z môjho pohľadu som sklamaný z toho, že ZMOS čaká do konca júna," skonštatoval Rybníček.



Ako dodal, ÚMS bude iniciovať stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, na stretnutie chce únia pozvať aj vedenie SK 8 a ZMOS.



"Budeme pani prezidentke vysvetľovať, čo to všetko prinesie pre samosprávy, že ide o ohrozenie služieb predovšetkým pre obyvateľov. Požiadame ju, že v prípade schválenia zákona z rezortu financií parlamentom, aby ho nepodpísala. Sme si vedomí, že zákon v parlamente na druhýkrát prejde. Potrebujeme však na svoju stranu dostať aspoň jedného ústavného činiteľa, ktorý pochopí, že toto, čo momentálne robí vláda a NR SR, je znižovanie konkurencieschopnosti miest a obcí v rámci Európy a zároveň likvidácia samospráv a posilňovanie centralizácie," zdôraznil Rybníček.



Vláda SR si podľa neho nesplnila domácu úlohu z programového vyhlásenia, ktorou bola reforma verejnej správy a decentralizácia Slovenska. "Svoju úlohu nezvládla a na celej čiare zlyhala," doplnil.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstúpilo v súvislosti s návrhmi z dielne rezortu financií od štvrtka do štrajkovej pohotovosti. Obce a mestá vyzvalo, aby napríklad prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde.