DOBRÁ SPRÁVA: Rýchlostná cesta R1 je plne prejazdná v oboch smeroch

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Úsek rýchlostnej cesty R1 v banskobystrickej mestskej časti Kremnička, ktorý bol niekoľko dní uzavretý pre havarijný stav mosta, je v nedeľu večer pre autá opäť plne prejazdný v oboch smeroch. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.



Banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti poznamenala, že cesta I/69 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je rovnako plne prejazdná v oboch smeroch.



Most v Banskej Bystrici vo štvrtok (19. 9.) náhle uzavreli pre havarijný stav a spolu s ním aj úsek rýchlostnej cesty R1 pod ním.



Demolovať most začali v sobotu (21. 9.) v skorých ranných hodinách. V nedeľu ráno samospráva informovala, že most je zbúraný. V sobotu v nočných hodinách sa totiž podarilo odstrániť aj krajnú časť mosta a druhý pilier mostnej konštrukcie.