Rýchly nákup opäť dostupnejší! Žabka otvára dva nové obchody

• Nakupujúci Žabky budú môcť už v auguste 2021 navštíviť dve nové predajne. Sieť potravín pokračuje v rýchlej expanzii.

• Do konca augusta bude mať Žabka na Slovensku otvorených osem prevádzok. Najnovšie obchody otvára v Dunajskej Strede a Bratislave.

• Zákazníci oceňujú starostlivo vyberaný sortiment pre rýchly nákup a rovnako tak aj doplnkové služby Žabky ako napríklad online nákup s donáškou až domov.

Žabka v Dunajskej Strede v ZOC MAX Foto: Žabka

BRATISLAVA, DUNAJSKÁ STREDA 20. august 2021 – Žabka na Slovensku pokračuje v expanzii a v priebehu krátkeho obdobia jedného týždňa otvára hneď dva nové obchody – jeden v Dunajskej Strede a druhý v Bratislave. Zákazníci tak budú môcť od augusta 2021 využívať na rýchle nákupy bez kompromisov už osem predajní Žabka na západnom Slovensku. Od štvrtka 19. augusta 2021 si môžu všetko potrebné na rýchlu prípravu jedla doma či v práci kúpiť v novej Žabke obyvatelia Dunajskej Stredy. Koncom letných prázdnin – 26. augusta 2021 pribudne v poradí ôsma predajňa Žabky na Slovensku (a štvrtá v Bratislave), a to konkrétne v mestskej časti Dúbravka.vysvetľuje, a dodáva:sa stala prvou predajňou značky v nákupnom centre. Zákazníci si môžu nakúpiť potraviny v Žabke v ZOC MAX na Galantskej ceste od 6. do 21. hodiny sedem dní v týždni. Predajňa s rozlohou predajnej plochy vyše 85 m2 ponúka na výber zo sortimentu okolo 2 100 položiek. K potravinám a ďalším výrobkom, ktoré zákazníci poznajú aj z iných obchodov Žabky, pribudli lokálne novinky ako remeselné pivo z trnavského pivovaru Smadná tava či čerstvé šťavy a šaláty značky UGO.O týždeň neskôr, teda 26. augusta 2021, otvorí Žabka ďalší obchod. Z hľadiska rozlohy bude patriť k doposiaľ najväčším prevádzkam Žabky na Slovensku. Zákazníkom ponúkne vyše 2 300 položiek na ploche 120 m2. Nová Žabka bude mať adresu na sídlisku na Ulici Martina Granca 46 v bratislavskej Dúbravke. V blízkosti je menšie námestie, kde sa už dnes stretávajú susedia z okolia napríklad pri dobrej káve. Chutnú a čerstvú kávu vždy so sebou im už čoskoro ponúkne aj Žabka. Otváracie hodiny novej dúbravskej Žabky budú od 6. až do 22. hodiny, a to každý deň v týždni. Zaneprázdnení ľudia z okolia si môžu nakúpiť v Žabke aj na diaľku – cez niektorú z osvedčených donáškových služieb BOLT Food alebo WOLT.dodávaV Dunajskej Strede otvorila Žabka pod vedením franchisingových partnerov - Martina Orešanského a Alexandry Šimonovej. V Dúbravke bude predajňu viesť Ján Matta s partnerkou. Opäť sa tak potvrdzuje, že Žabka je zaujímavou podnikateľskou príležitosťou nielen pre jednotlivcov, ale aj páry, ktoré chcú budovať vlastné podnikanie s podporou a zázemím skúseného partnera, akým je Žabka, úspešne pôsobiaca aj v susednom Česku.uzatváraPo otvorení dvoch nových obchodov v auguste 2021 bude Žabka na Slovensku prevádzkovaťpredajní. Prvý obchod otvorila v septembri 2020 v bratislavskom Ružinove. Dnes sú v hlavnom meste celkovo už štyri Žabky. Ďalšie predajne pribudli v Trnave, Šamoríne, v Malackách a najnovšie v Dunajskej Strede.Žabka má záujem o rozšírenie podnikania najmä na západe krajiny v mestách ako Trnava, Hlohovec, Bratislava, Nitra, Dunajská Streda, Pezinok, Senec, Malacky a v ich okolí.Zaujala vás sieť potravín Žabka? Viac informácií nájdete na www.izabka.sk