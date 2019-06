S búrkami treba na Slovensku počítať aj vo štvrtok

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Bratislava 19. júna (TASR) - Na Slovensku treba počítať s búrkami aj vo štvrtok (20. 6.) Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie.



"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu," uvádza SHMÚ.



Podľa meteorológov je v súvislosti s búrkami možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, napríklad stekanie vody zo svahov či zatápanie pivníc, podchodov a podjazdov. Výstrahy predbežne platia od 11.00 do 22.00 h.



Búrky potrápili niektoré lokality Slovenska aj počas stredy. Levočou sa napríklad prehnala intenzívna supercela, ktorá so sebou priniesla prívalové dažde a krupobitie. Pod vodou sa ocitla aj diaľnica D1. Podľa portálu www.imeteo.sk priniesla búrka intenzívne prívalové dažde aj do západnej časti Prešova.