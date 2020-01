BUĎTE OPATRNÍ: Časť Slovenska potrápi hmla a poľadovica

Bratislava 21. januára (TASR) - Časť územia Slovenska potrápi počas utorka poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informuje na svojom webe, preto v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Meteorológovia rovnako upozorňujú aj na hmlu.



"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedol SHMÚ s dôvetkom, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je síce v danom ročnom období bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Výstraha platí pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj, kde treba počítať s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. Situácia by sa mala zmeniť až v stredu (22. 1.) doobeda.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj, a to rovnako do stredy. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," varujú meteorológovia.



Okrem toho upozorňuje SHMÚ aj na nízku teplotu v noci z utorka na stredu. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji môže teplota dosiahnuť mínus 15 stupňov Celzia.