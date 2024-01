Rezort: S dekanmi sme sa zhodli, že viac medikov neohrozí výučbu

Bratislava 30. januára (TASR) - Plánované zvýšenie počtu študentov medicíny nijako nezasiahne do kvality výučby. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR to uviedlo v reakcii na obavy Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA), ktorá s plánovaným zvyšovaním počtu medikov nesúhlasí.



"Vedenie ministerstva podrobne vyhodnotilo súčasnú situáciu a spolu s dekanmi lekárskych fakúlt sa zhodli, že 150 prijatých študentov medicíny od najbližšieho akademického roka navyše nijako nezasiahne do kvality výučby na lekárskych fakultách," uviedli pre TASR z ministerstva školstva. Spolu s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR vnímajú študentov ako relevantných partnerov, pričom pripomenuli, že téme sa venuje medzirezortná pracovná skupina, ktorej súčasťou je aj prezidentka SloMSA.



Zároveň poukázali na to, že skupina má okrem iného za cieľ priniesť aj komplexnejšie riešenia problémov štúdia medicíny na Slovensku. "O všetkých zmenách vrátane zvýšenia počtu prijímaných slovenských študentov do prvého ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo sa bude diskutovať aj na akademickej pôde v rámci zasadnutí akademických senátov, kde sa k nim študenti budú môcť vyjadriť," ozrejmili pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu zdravotníctva.



MŠVVaŠ tiež ubezpečilo, že fakulty sa nemusia obávať, že by nedostali na viac študentov financie. "Predstavitelia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu túto tému riešili už od svojho nástupu, čomu nasvedčuje aj zvýšenie rozpočtu pre túto oblasť," priblížil rezort.



Lekárske fakulty na Slovensku budú môcť v nasledujúcom školskom roku prijať o 150 študentov viac. SloMSA so zvyšovaním nesúhlasí. Obáva sa, že to povedie k prehlbovaniu existujúcich medzier v kvalite prípravy budúcich lekárov a zníženiu atraktivity fakúlt. Študenti preto žiadajú prehodnotenie návrhu. Zároveň zdôraznili, že akékoľvek zmeny by mali byť konštruktívne prediskutované so všetkými zainteresovanými stranami na odbornej úrovni.