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Š. Eštok: Ak kampaň Na vlastnej koži zachráni jeden život, má zmysel
Na otázku, ako vníma kritiku na túto kampaň od odborníkov, ako napríklad učitelia či iní, ktorí pracujú s deťmi, odpovedal, že ju pripravovali aj v spolupráci s ministerstvom školstva.
Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je presvedčený, že kampaň Na vlastnej koži, zameraná na drogy, kyberšikanu a týranie zvierat, má zmysel, pokiaľ zachráni aspoň jeden detský život pred tým, aby prepadol drogám. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii na Joj 24 Politika 24. Reagoval tak na otázku, ako vníma, že sa kampaňou začala zaoberať polícia.
„Mňa mrzí, že jediné, čo si z toho vyťahujú médiá, je tá neoficiálna časť, kde je nejaký spevák, ktorý má prilákať ľudí, aby prišli, aby si to podujatie všimli,“ podotkol Šutaj Eštok. Na otázku, ako vníma kritiku na túto kampaň od odborníkov, ako napríklad učitelia či iní, ktorí pracujú s deťmi, odpovedal, že ju pripravovali aj v spolupráci s ministerstvom školstva.
V diskusii riešili aj odvolanie Šutaja Eštoka, ktorému vyhovel Krajský súd v Bratislave a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal minister ospravedlniť policajtom, tzv. čurillovcom, a zaplatiť odškodné. Šutaj Eštok toto rozhodnutie víta. Teší sa, že mal silný právny tím, ktorý použil všetky dostupné právne argumenty. Mrzí ho však, že niektorí bežní občania nemali možnosť takto bojovať za svoje práva. „Aj preto sme menili zákon. Nie kvôli mne, pretože mňa sa táto zmena zákona nijako nedotkne, ale do budúcnosti aj bežný občan už bude mať právo na to, aby mu bolo doručované pri takýchto civilných žalobách, keď ho niekto žaluje o nejakú ušlú, respektíve spôsobenú domnelú škodu, aj z hľadiska doručovania bude mať nejakú právnu istotu,“ vysvetlil šéf rezortu vnútra. Doplnil, že za svojimi výrokmi voči čurillovcom si stojí a teší sa na pojednávanie.
Čo sa týka schvaľovania budúcoročného štátneho rozpočtu, ktoré je naplánované na jeseň, Šutaj Eštok zdôraznil, že Hlas-SD má jasné podmienky, a to, aby sa nesiahlo na sociálne benefity, teda ani na 13. dôchodky. Neodpovedal však na otázku, či by Hlas-SD odmietol zahlasovať za štátny rozpočet, ak by nebola naplnená ich požiadavka o výraznom zvýšení platov policajtov. Je však presvedčený, že kompromis v koalícii nájdu.
Témou relácie boli aj budúcoročné parlamentné voľby a tohtoročné komunálne voľby. Podľa Šutaja Eštoka neplánujú v Hlase vymeniť volebného lídra do parlamentných volieb. „Nemáme vôbec takúto ambíciu ani debatu. Ja som pripravený Hlas viesť v rámci najbližších parlamentných volieb,“ zdôraznil. Ozrejmil tiež, že v Hlase ešte stále diskutujú so štátnym tajomníkom rezortu vnútra Michalom Kaliňákom o tom, či bude kandidovať na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Kaliňák by bol podľa Šutaja Eštoka najlepším prešovským županom. Ak by sa Kaliňák rozhodol nekandidovať, o možnej podpore iných kandidátov podľa ministra vedú v Hlase debatu.
„Mňa mrzí, že jediné, čo si z toho vyťahujú médiá, je tá neoficiálna časť, kde je nejaký spevák, ktorý má prilákať ľudí, aby prišli, aby si to podujatie všimli,“ podotkol Šutaj Eštok. Na otázku, ako vníma kritiku na túto kampaň od odborníkov, ako napríklad učitelia či iní, ktorí pracujú s deťmi, odpovedal, že ju pripravovali aj v spolupráci s ministerstvom školstva.
V diskusii riešili aj odvolanie Šutaja Eštoka, ktorému vyhovel Krajský súd v Bratislave a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal minister ospravedlniť policajtom, tzv. čurillovcom, a zaplatiť odškodné. Šutaj Eštok toto rozhodnutie víta. Teší sa, že mal silný právny tím, ktorý použil všetky dostupné právne argumenty. Mrzí ho však, že niektorí bežní občania nemali možnosť takto bojovať za svoje práva. „Aj preto sme menili zákon. Nie kvôli mne, pretože mňa sa táto zmena zákona nijako nedotkne, ale do budúcnosti aj bežný občan už bude mať právo na to, aby mu bolo doručované pri takýchto civilných žalobách, keď ho niekto žaluje o nejakú ušlú, respektíve spôsobenú domnelú škodu, aj z hľadiska doručovania bude mať nejakú právnu istotu,“ vysvetlil šéf rezortu vnútra. Doplnil, že za svojimi výrokmi voči čurillovcom si stojí a teší sa na pojednávanie.
Čo sa týka schvaľovania budúcoročného štátneho rozpočtu, ktoré je naplánované na jeseň, Šutaj Eštok zdôraznil, že Hlas-SD má jasné podmienky, a to, aby sa nesiahlo na sociálne benefity, teda ani na 13. dôchodky. Neodpovedal však na otázku, či by Hlas-SD odmietol zahlasovať za štátny rozpočet, ak by nebola naplnená ich požiadavka o výraznom zvýšení platov policajtov. Je však presvedčený, že kompromis v koalícii nájdu.
Témou relácie boli aj budúcoročné parlamentné voľby a tohtoročné komunálne voľby. Podľa Šutaja Eštoka neplánujú v Hlase vymeniť volebného lídra do parlamentných volieb. „Nemáme vôbec takúto ambíciu ani debatu. Ja som pripravený Hlas viesť v rámci najbližších parlamentných volieb,“ zdôraznil. Ozrejmil tiež, že v Hlase ešte stále diskutujú so štátnym tajomníkom rezortu vnútra Michalom Kaliňákom o tom, či bude kandidovať na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Kaliňák by bol podľa Šutaja Eštoka najlepším prešovským županom. Ak by sa Kaliňák rozhodol nekandidovať, o možnej podpore iných kandidátov podľa ministra vedú v Hlase debatu.