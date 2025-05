Š. Eštok: Hlas odmieta akúkoľvek diskusiu o scenároch vystúpenia z EÚ

Bratislava/Prešov 1. mája (TASR) - Koaličný Hlas-SD odmieta akúkoľvek diskusiu o možných scenároch vystúpenia Slovenska z Európskej únie. Vyhlásil to jeho predseda a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pri príležitosti 21. výročia vstupu SR do EÚ. Debatu o vystúpení označil za tzv. červenú čiaru pre Hlas. Únia je podľa neho náš životný priestor. Dodal, že treba konštruktívne diskutovať, ako pomôcť k tomu, aby sa EÚ vrátila späť k svojim základom.



„Chcem jednoznačne za stranu Hlas povedať, že jasne odmietame akúkoľvek diskusiu o možných scenároch nášho vystúpenia z Európskej únie. Európska únia je náš bytostný a životný priestor. Pre nás v Hlase je červenou čiarou akákoľvek debata o vystúpení z Európskej únie a túto červenú čiaru nikdy nedovolíme prekročiť, kým Hlas bude súčasťou vládnej koalície. Obzvlášť v čase, keď sa svet dynamicky mení a je pre nás bytostne dôležité byť v zoskupení silných štátov. Dnes preto netreba viesť verejné polemiky o možných predpokladoch vystúpenia z Európskej únie,“ povedal vo štvrtok počas tlačovej konferencie v Prešove.



Hlas označil za garant súčasnej vlády, že téma vystúpenia z Európskej únie alebo NATO nikdy nebude na stole. „To však neznamená, že v otázke našej zahraničnej politiky sa budeme správať nejako servilne alebo úslužne,“ dodal. Sľubuje, že jeho strana bude vždy v EÚ hájiť záujmy Slovenska, pretože Slovensko má byť suverénnym partnerom. „Máme robiť politiku na všetky štyri svetové strany, ale máme byť zakotvení v rámci Európskej únie a máme byť zodpovedným partnerom pre všetky členské krajiny,“ skonštatoval. Slovensko musí byť podľa neho aj konštruktívnym oponentom, ak EÚ prichádza s nezmyslami, ktoré sa dotýkajú našej ekonomiky alebo, ak by Únia navrhovala „nezmyselné pakty“ typu povinných migračných kvót.