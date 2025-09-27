< sekcia Slovensko
Š. Eštok: Stratégiou Rakušana je útočiť na SR s cieľom prekryť kauzu
Poukázal pritom na kauzu Dozimeter. Vyzval Rakušana, aby povedal, ako je možné, že jeho strana Starostovia a nezávislí (STAN) bola prepojená s mafiánmi.
TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Predvolebnou stratégiou českého ministra vnútra Víta Rakušana je útočiť na Slovensko, narušiť bratské vzťahy medzi národmi. Chce tak odviesť pozornosť od kauzy Dozimeter, ktorá môže pochovať jeho politickú kariéru. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vo videu na sociálnej sieti. Ide podľa neho o učebnicový príklad politického faulu.
„Pozrite, aké zlé je to Slovensko, kričí pán Rakúšan, zatiaľ čo jeho vlastná strana čelí obvineniam z prepojenia na organizovaný zločin,“ povedal Šutaj Eštok. Podotkol, že by sa nikdy neznížil k tomu, čo robí Rakúšan - zasahovať do vnútorných záležitostí susednej krajiny tesne pred parlamentnými voľbami, chodiť na protivládne demonštrácie v Bratislave a potom ohovárať Slovensko pred českými voličmi.
Poukázal pritom na kauzu Dozimeter. Vyzval Rakušana, aby povedal, ako je možné, že jeho strana Starostovia a nezávislí (STAN) bola prepojená s mafiánmi. „Polícia odhalila organizovanú skupinu, ktorá bola napojená priamo na špičky hnutia STAN - strany, ktorej je Vít Rakušan predsedom. Títo ľudia ovplyvňovali, kto vyhrá štátne zákazky, kto obsadí lukratívne pozície vo verejnej správe a zabezpečovali prísun peňazí do straníckej kasy,“ objasnil. Vyzval ho aj, aby prestal útočiť na Slovensko, „Neničte to, čo budovali generácie pred nami, len kvôli svojim volebným ambíciám,“ dodal Šutaj Eštok.
