Š. Hamran odmieta, že by P. Ďurka inštruoval kajúcnika Petra P.

Bratislava 18. septembra (TASR) - Policajný prezident Štefan Hamran odmieta piatkové (15. 9.) tvrdenia Smeru-SD, že by Pavol Ďurka inštruoval kajúcnika Petra P., ako má vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Smer-SD sa odvolával na nahrávku rozhovoru medzi Ďurkom a Petrom P., ktorá mala byť zo septembra 2023. Hamran tvrdí, že výsluch aj rozhovor sa konali v júni 2023, keď pôsobil Ďurka na NAKA. Šéf polície tiež doplnil, že Ďurka mal Petrovi P. len vysvetľovať, v akej veci bude vypovedať, nie to, ako má vypovedať.



Hamran ozrejmil, že Ďurka vydal v júni uznesenie o začatí trestného stíhania, pretože mu bol priradený spis, keď bol zaradený na NAKA ako vyšetrovateľ. Výsluch sa mal následne konať ešte v júni a neviedol ho Ďurka. Hamran dodal, že v septembri sa konal ďalší výsluch, no týkal sa inej záležitosti a Ďurka už v tom čase pôsobil na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS). "Jeden výsluch sa uskutočnil v septembri, ktorý sa jeho prípadu vôbec netýka, a ten druhý sa uskutočnil v júni, keď tam konkrétne Ďurka ešte pracoval a bol to v podstate jeho prípad," doplnil Hamran.



Smer-SD na tlačovej konferencii ukázal aj uznesenie, ktoré malo viesť k zadržaniu dnes už bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča a ďalších. Pod uznesením je podpísaný Ďurka, čo podľa Fica dokazuje, že tvrdenie, že Ďurka s tým už nič nemá, je klamstvo. Hamran reagoval, že v prípadoch týkajúcich sa SIS a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) sa začalo trestné stíhanie v roku 2021 a 2022, preto s ním nemohlo súvisieť uznesenie o začatí trestného stíhania z júna tohto roka.



Uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré vydal Ďurka, sa podľa Hamrana týka možnosti uplácania kľúčových svedkov. "Ide o prípad, kde boli informácie smerujúce k tomu, že sa môžu uplácať nejakí kľúčoví svedkovia, aby otočili vo svojich svedeckých výpovediach v rozpore so skutkovým stavom a s reálnou situáciou, aby v podstate manipulovali priebeh trestného konania, a že za tým účelom sú pripravené nejaké financie na uplácanie takýchto kľúčových svedkov," priblížil.