Š. Hamran: Polícia obvinila poslanca Národnej rady SR

Bratislava 20. júla (TASR) - Polícia obvinila poslanca Národnej rady SR. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to bez uvedenia ďalších podrobností uviedol prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran.



"V týchto dňoch sme obvinili poslanca Národnej rady SR, je to nová informácia, na ktorej sme sa dohodli s vyšetrovateľom, že ju môžeme dať von. V súčasnosti sa doručuje obvinenie," uviedol Hamran.



Bližšie okolnosti prípadu neprezradil. "Informujem o tom, aby bolo jasné, že polícia funguje tak ako má, a chránime verejný záujem bez ohľadu na to, voči komu je vyšetrovanie vedené," povedal šéf polície na tlačovej konferencii, na ktorej sa primárne vyjadroval k rozuzleniu sporu a názorových stretov s exministrom vnútra Ivanom Šimkom.