Š. Hamran: Prípad nezvestnej ženy chce polícia objasniť v krátkom čase

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prípad nezvestnej 22-ročnej ženy v Bratislave by polícia chcela vyriešiť v krátkom čase. Policajný prezident Štefan Hamran je v aktuálnom stave vyšetrovania optimistom, dostupné informácie podľa neho naznačujú úspešné objasnenie. Uviedol to v stredu.



"Prípadu venujeme mimoriadne veľkú pozornosť, prirovnal by som to možno k prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," vyhlásil Hamran. Poprel, že by bola žena dorezaná.



Šéf polície zároveň pripomenul výzvu polície, ktorá pátra po vodičoch motorových vozidiel vybavených kamerou s nahrávaním, ktorí viedli vozidlo v nedeľu (10. 9.) v čase od 3.00 h do 4.00 h po Štefánikovej ulici v smere od hlavnej železničnej stanice na Hodžovo námestie, prípadne v opačnom smere, tzn. v smere od Hodžovho námestia na hlavnú železničnú stanicu, a disponujú kamerovým záznamom.



V prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu znásilnenia.



K bezpečnosti žien v Bratislave Hamran povedal, že Slovensko je bezpečná krajina. Uvítal by však, aby odborníkov z polície počúvala politická moc a reflektovala na predkladané návrhy. Poukázal napríklad na neschválenú úpravu Trestného zákona v súvislosti s vraždou v Dubnici nad Váhom.