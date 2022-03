Š. Hamran zostáva na čele polície, vymenoval ho minister vnútra

Profil nového policajného prezidenta Štefana Hamrana



Štefan Hamran sa narodil 16. júna 1975 v Komárne. V rokoch 1989 - 1993 navštevoval v rodnom meste Strednú priemyselnú školu strojnícku. Na Strednej odbornej škole Policajného zboru (PZ) v Pezinku študoval v rokoch 2000 –2001 a vo vzdelávaní pokračoval na Akadémii PZ v Bratislave, ktorú ukončil rigoróznou skúškou v roku 2006.



Činnosť Štefana Hamrana v Policajnom zbore sa datuje od roku 1999, keď začal pôsobiť ako inšpektor na Obvodnom oddelení PZ v Komárne. Na tejto pozícii zotrval do roku 2001. Na odbore medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ pracoval v rokoch 2005 až 2008 ako hraničný splnomocnenec pre štátne hranice s Maďarskom a Poľskom.



Profesionálna kariéra Hamrana je spojená aj so Zastupiteľským úradom SR v Bagdade v rokoch 2008 – 2009, kde pôsobil vo funkcii staršieho referenta špecialistu Jednotky zvláštnych zahraničných činností útvaru osobitného určenia Prezídia PZ. V rokoch 2009 - 2010 bol veliteľom tejto jednotky.



V rokoch 2011 – 2021 riadil činnosť Útvaru osobitného určenia Prezídia PZ, známeho ako Lynx Commando. Zároveň v roku 2016 získal post predsedu Expertnej skupiny ATLAS – BUILDING a v októbri 2019 bol v Helsinkách jednohlasne zvolený na štyri roky za predsedu medzinárodnej organizácie ATLAS. V jeho kompetencii je zabezpečenie spolupráce špeciálnych protiteroristických jednotiek členských krajín EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska združených v tejto inštitúcii.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vymenoval 20. septembra 2021 plk. JUDr. Štefana Hamrana do funkcie dočasne povereného prezidenta Policajného zboru. Hamran, ktorý v predchádzajúcej voľbe na post šéfa polície neuspel, napokon nahradil vo vedení polície Petra Kovaříka. Ten na vlastnú žiadosť skončil k 15. septembru 2021 na tomto poste.



Bratislava 31. marca (TASR) - Štefan Hamran zostáva na čele polície. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ho vo štvrtok vymenoval k 1. aprílu za policajného prezidenta. Dosiaľ pôsobil vo funkcii na základe dočasného poverenia.Kandidáta na policajného prezidenta navrhuje po poslednej novele zákona minister vnútra. Po verejnom vypočutí ho môže vymenovať do funkcie. Zároveň dostal právomoc bez udania dôvodu šéfa polície odvolať.Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odchode Petra Kovaříka, ktorý na vlastnú žiadosť vo funkcii skončil 15. septembra 2021. Koncom septembra minister poveril vedením Hamrana, ktorý v predchádzajúcej voľbe na post šéfa polície neuspel.