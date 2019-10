Š. Harabin chce, aby politici ručili za svoje rozhodnutia majetkom

Bratislava 24. októbra (TASR) - Sudca Najvyššieho súdu a volebný líder strany Vlasť Štefan Harabin chce, aby politici ručili za svoje rozhodnutia svojím majetkom. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Predkladáme návrh zákona o osobnej hmotnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov," hovorí Harabin s tým, že podľa neho za 30 rokov nikto nenabral politickú silu a odvahu na to, aby ho presadil. V prípade volebného úspechu strany Vlasť hodlá Harabin takýto zákon presadiť.



Novelu zákona o sudcoch považuje Harabin za neústavnú. Podľa jeho názoru mu umožňuje z pozície sudcu kandidovať do volieb Štrasburský dohovor.



V otázke financovania strany Harabin uviedol, že ho zverejní v záverečnej správe. Podľa jeho slov je strana financovaná z príspevkov ľudí. Na webe strany Vlasť nie je zmienka o transparentnom účte.