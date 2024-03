Š. Harabin: Verím, že SR po voľbách nedodá ani jeden náboj na Ukrajinu

Bratislava 23. marca (TASR) - Prezidentský kandidát Štefan Harabin verí, že Slovensko po voľbách hlavy štátu nedodá ani jeden náboj, ani jedného vojaka, ani jeden cent na Ukrajinu. Povedal to počas príchodu do volebnej centrály v bratislavskej Mlynskej doline.



"Verím, že Slovensko po prezidentských voľbách nedodá ani jeden náboj, ani jedného vojaka, ani jeden cent na Ukrajinu. Že Slovensko nebude tým štátom, ktorý by podporoval vojnu alebo teroristické útoky," povedal prezidentský kandidát. Priblížil, že volebné dopoludnie strávil na bicykli a popoludní nepohrdol ani cigarou.



Volebné moratórium sa v rámci prvého kola prezidentských volieb skončilo v sobotu o 22.30 h. O priazeň voličov sa uchádzalo deväť kandidátov.