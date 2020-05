Š. Holý: Nevylučujem, že štát zastreší väčšinu právnych služieb sám

Bratislava 23. mája (TASR) – Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) nevylučuje, že by štát mohol postupom času zastrešiť veľkú časť štátnych právnych služieb, ktoré teraz objednáva externe. Ako uviedol pre TASR, možnou alternatívou je aj tieto služby nakúpiť centrálne pre viaceré ministerstvá, úrady či štátne firmy, čím by sa značne znížila cena.



„Zároveň je našou snahou posilnenie stability a predvídateľnosť právneho poriadku, najmä v záujme zlepšenia postavenia občanov a kvality podnikateľského prostredia,“ dodal Holý.



Vláda podľa jeho slov začína analyzovať už jestvujúce právne a konzultačné zmluvy z pohľadu efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti. „Pozrieme sa na to, či je naozaj potrebné využívať externé služby a či by ich nezvládli interné kapacity štátnych inštitúcií a firiem,“ vyslovil Holý s tým, že cieľom vládnej garnitúry je vybudovanie interných právnych, ale aj analytických kapacít na strane štátu a zároveň racionalizácia nákupu externých právnych a konzultačných služieb.



„Mojou prioritou na Úrade vlády SR je čistota legislatívneho procesu na jednej strane a na strane druhej posudzovanie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti právnych, konzultačných či iných obdobných zmlúv uzavretých jednotlivými ministerstvami alebo ich podriadenými organizáciami,“ podotkol vicepremiér.



Ako dodal Holý, jeho nástup do funkcie mal rýchly spád práve pre pandémiu ochorenia COVID-19. „V tejto krízovej situácii sme museli tvoriť legislatívu veľmi rýchlo, aby sme mohli ľuďom čo najrýchlejšie pomáhať,“ dodal podpredseda vlády zodpovedný za celú legislatívu, a teda aj za každý zákon, ktorý prichádza pred vládu. „Dá sa povedať, že mojimi rukami prešiel odvtedy každý jeden zákon, ktorý sme prijali v boji s novým koronavírusom,“ uzavrel Holý.