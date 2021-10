Š. Holý: Zmeny v stavebnom zákone nie sú len o potrebách ZMOS-u

Bratislava 27. októbra (TASR) - Zmeny v stavebnom zákone nie sú len o potrebách Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), pozitívnu zmenu musia pocítiť najmä ľudia. Vyhlásil to podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) s tým, že ZMOS mal počas celého legislatívneho procesu nespočetne veľa príležitostí odborne prispieť k finálnemu výsledku. Holý tak reagoval na návrh novely stavebného zákona z dielne ZMOS-u.



"Počas celého procesu, ktorý trval niekoľko mesiacov, sme s tímom absolvovali desiatky ťažkých rokovaní. Zapracovali sme množstvo zmien, ktoré s relevantnými argumentmi predložili naši partneri v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jedna vec je v rámci regulárneho legislatívneho procesu len kritizovať, druhá je pracovať, prinášať nápady a hľadať riešenia," skonštatoval vicepremiér.



Konštruktívni partneri, napríklad v tripartite, podľa jeho slov odporučili návrhy zákonov posunúť do ďalšieho procesu. Deklaruje, že majú veľmi silný mandát pred ďalším schvaľovaním a politickým vyjednávaním. "Po 45 rokoch má Slovensko reálnu šancu konečne zaviesť do praxe transparentný, moderný, a najmä funkčný stavebný zákon," skonštatoval Holý. Ako tvrdí, cieľom sú jednotné a zrozumiteľné pravidlá do procesu územného plánovania. Nový zákon tiež má ukončiť toxickú prax dodatočnej legalizácie čiernych stavieb. Ďalšou podstatnou zmenou má byť, že zmena stavby pred dokončením bude znamenať zopakovanie procesu alebo jeho časti. "Celkovo očakávame výrazné skrátenie lehôt a celého procesu, pretože pri jasných a zrozumiteľných pravidlách nebude priestor na špekulácie či obštrukcie," deklaruje Holý.



ZMOS pripravil vlastný návrh novely stavebného zákona, ktorý má byť alternatívou voči návrhu Holého, ktorý združenie považuje za problémový s množstvom chýb. ZMOS vo svojom návrhu deklaruje, že sa skráti stavebné konanie o najmenej polovicu, v niektorých prípadoch aj o 80 percent. Chce napríklad zlúčiť územné a stavebné konanie vo všetkých konaniach okrem tých, kde je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Navrhuje tiež, ako riešiť problém s čiernymi stavbami, s nerešpektovaním zákonných lehôt zo strany štátnych orgánov či ako eliminovať možnosť účelového napádania a naťahovania stavebných konaní či vydierania stavebníkov. Súčasnú legislatívu nechce celú "hodiť do koša", ale zamerať sa na riešenie najzásadnejších problémov.