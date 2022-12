S. Jakubčík: Reforma súdnej mapy prinesie prokurátorom viac cestovania

Bratislava 30. decembra (TASR) - Reforma súdnej mapy prinesie prokurátorom okresných prokuratúr viac cestovania za úkonmi súdneho konania, čo zvýši administratívnu náročnosť práce. Pre TASR to uviedol predseda Rady prokurátorov Stanislav Jakubčík.



Zdôraznil, že implementácia reformy súdnej mapy bude mať na fungovanie prokuratúry pomerne veľký vplyv, keďže sa od júna 2023 zníži počet okresných súdov pri nezmenenom počte okresných prokuratúr. "Kľúčové v tomto smere bude aj nastavenie rozvrhov práce predsedov okresných súdov, teda koľko pracovísk okresných súdov bude pojednávať vo svojich obvodoch. Sám som zvedavý na dojmy prokurátorov okresných prokuratúr po spustení reformy súdnej mapy," podotkol.



V súvislosti s činnosťou Rady prokurátorov uviedol, že aj v roku 2022 najčastejšie uplatňovala svoju kompetenciu v podobe vyjadrení k vymenovaniu prokurátorov do funkcie. "Veľký časový priestor v priebehu tohto kalendárneho roka však Rada prokurátorov venovala aj reforme súdnej mapy," dodal.



Rada vkladala veľké očakávania aj do reformy trestných kódexov. "Predovšetkým reforma Trestného poriadku sľubovala zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie trestného konania. Ak to mám hodnotiť z tohto pohľadu, rok 2022 hodnotím ako rok zmarených príležitostí, keďže reforma naplnená nebola," podotkol Jakubčík.