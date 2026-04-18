S jarným upratovaním dvorov narastá množstvo odpadu
Do zberných dvorov možno odovzdať napríklad konáre, drevo, objemný odpad, elektroodpad či vytriedené zložky komunálneho odpadu.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - S jarným upratovaním dvorov, orezávaním stromov a ďalšími záhradnými prácami narastá množstvo biologicky rozložiteľného a veľkorozmerného odpadu. Odborníci upozorňujú, že jeho správne triedenie a odovzdanie na zberných dvoroch pomáha predchádzať čiernym skládkam a umožňuje jeho ďalšie využitie. TASR o tom informovalo recyklačné centrum sEKO v Chorvátskom Grobe.
Jednou z najvhodnejších možností nakladania s bioodpadom je domáce kompostovanie alebo jeho odovzdanie na zbernom dvore. „Takto vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný a využitý napríklad na výrobu kompostu, ktorý sa vracia späť do pôdy. Správne nakladanie s bioodpadom zároveň znižuje množstvo zmesového komunálneho odpadu a prispieva k čistejšiemu prostrediu v obciach,“ uviedlo stredisko.
Do zberných dvorov možno odovzdať napríklad konáre, drevo, objemný odpad, elektroodpad či vytriedené zložky komunálneho odpadu. „Jar je každoročne obdobím, keď sa výrazne zvyšuje množstvo záhradného odpadu. Apelujeme na obyvateľov, aby využívali možnosti kompostovania a zberných dvorov. Správne vytriedený bioodpad dokážeme ďalej spracovať a premeniť na kvalitný kompost, ktorý má ďalšie využitie,“ povedala zástupkyňa spoločnosti sEKO Jana Guštafiková s tým, že ich zberný dvor počas minulej sezóny vyzbieral viac ako 6000 ton bioodpadu.
Odborníci zároveň pripomínajú, že bioodpad ani veľkorozmerný odpad by nemali končiť v zmesovom komunálnom odpade ani vo voľnej prírode. Okrem ekologických dosahov môže nesprávne nakladanie s odpadom spôsobovať aj hygienické problémy a zvyšovať náklady obcí na jeho likvidáciu.
Jednou z najvhodnejších možností nakladania s bioodpadom je domáce kompostovanie alebo jeho odovzdanie na zbernom dvore. „Takto vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný a využitý napríklad na výrobu kompostu, ktorý sa vracia späť do pôdy. Správne nakladanie s bioodpadom zároveň znižuje množstvo zmesového komunálneho odpadu a prispieva k čistejšiemu prostrediu v obciach,“ uviedlo stredisko.
Do zberných dvorov možno odovzdať napríklad konáre, drevo, objemný odpad, elektroodpad či vytriedené zložky komunálneho odpadu. „Jar je každoročne obdobím, keď sa výrazne zvyšuje množstvo záhradného odpadu. Apelujeme na obyvateľov, aby využívali možnosti kompostovania a zberných dvorov. Správne vytriedený bioodpad dokážeme ďalej spracovať a premeniť na kvalitný kompost, ktorý má ďalšie využitie,“ povedala zástupkyňa spoločnosti sEKO Jana Guštafiková s tým, že ich zberný dvor počas minulej sezóny vyzbieral viac ako 6000 ton bioodpadu.
Odborníci zároveň pripomínajú, že bioodpad ani veľkorozmerný odpad by nemali končiť v zmesovom komunálnom odpade ani vo voľnej prírode. Okrem ekologických dosahov môže nesprávne nakladanie s odpadom spôsobovať aj hygienické problémy a zvyšovať náklady obcí na jeho likvidáciu.