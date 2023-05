S Jednotou dôchodcov Slovenska budú spolupracovať SNS aj Republika

Bratislava 9. mája (TASR) - Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) podpísala v utorok memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska (JDS). Memorandum so seniormi podpísalo minulý týždeň aj mimoparlamentné hnutie Republika.



"Prioritou SNS je presadzovať sociálne zákony na podporu dôchodcov," uviedla jej hovorkyňa Zuzana Škopcová. Strana sa zaviazala, že v budúcnosti presadí historické zvýšenie dôchodkov tak, aby dôchodcovia dokázali dôstojne žiť a vykrývať svoje životné potreby. Memorandum považuje za záväzné.



Hnutie Republika sa v memorande zaviazalo zlepšiť postavenie a životnú úroveň dôchodcov na Slovensku. Chce prioritne zastaviť zdražovanie potravín, zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti, vrátiť do spoločnosti aj do politiky úctu k starším či starobné dôchodky zvýšiť tak, aby boli reálne vyššie, nielen núdzovo "valorizované" o zdražovanie, deklarovalo v stanovisku.



Memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku podpísala v apríli aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. So zástupcami seniorov rokoval aj Smer-SD, pričom sa dohodli na aktualizácii zmluvy o spolupráci.