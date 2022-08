S kardinálom Tomkom sa príde rozlúčiť aj tajomník Jána Pavla II.

Košice 14. augusta (TASR) - So zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom sa do Košíc príde rozlúčiť aj bývalý osobný tajomník Jána Pavla II. - emeritný krakovský arcibiskup a kardinál Stanisław Dziwisz. Spolu s ním bude koncelebrantom utorkovej (16. 8.) pohrebnej svätej omše v Katedrále sv. Alžbety aj ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas, kardinál Péter Erdő. Informuje o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.



Košická arcidiecéza očakáva účasť biskupov zo Slovenska, Maďarska, Čiech i Moravy, Poľska a Ukrajiny, stovky kňazov, zasvätených a tisícky veriacich. V úvode svätej omše, ktorej začiatok je naplánovaný na 11.00 h, sa prihovorí košický pomocný biskup Marek Forgáč, v závere košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Očakáva sa aj účasť najvyšších ústavných činiteľov - prezidentky SR Zuzany Čaputovej, predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) a predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO).



V Košiciach bude pohreb kardinála realizovaný podľa zvyklostí pri pohreboch členov kardinálskeho zboru. "Svätá omša bude v latinskom a slovenskom jazyku s liturgickými rúchami vo fialovej farbe. Svätú omšu prinesie v priamom prenose RTVS, TV LUX a Rádio LUMEN. Hudobne ju bude sprevádzať Zbor a orchester sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach pod vedením dirigenta Viliama Gurbaľa," uvádza s tým, že na organe bude hrať František Beer.



KBS pripomína, že pohreb podobných rozmerov v Košiciach ešte nebol. Posledný pohreb biskupa v košickej katedrále bol v roku 1962, keď tu pochovali biskupa Jozefa Čárskeho. "Práve biskup Čársky v roku 1945 poslal mladého seminaristu Jozefa Tomka na štúdium do Ríma," dodáva.



Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok (8. 8.) vo svojom byte v Ríme. Jeho telesné pozostatky budú uložené v krypte Katedrály sv. Alžbety v Košiciach.