S kolónami je potrebné rátať na vjazde do Bratislavy i pri Žiline

Bratislava 19. júla (TASR) - Na hlavných ťahoch do hlavného mesta je potrebné rátať so zdržaním. Kolóna a vyše polhodinové zdržanie je aj v úseku Čadca - Kysucké Nové Mesto - Žilina. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



"Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy odhadujú aktuálne zdržanie na 20 minút, približne 15 minút sa zdržia tí, ktorí sa rozhodnú pri Stupave odbočiť na Devínsku Novú Ves," informuje Stella centrum. Do 20 minút sa natiahne cesta aj na trase Pezinok - Grinava - Svätý Jur - Račianska ulica v Bratislave. "V Pezinku na hlavnom ťahu je zdržanie desať minút," dodáva Zelená vlna RTVS.



Informuje aj o tom, že pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce dosahuje zdržanie približne 20 minút.