S. Kozarec sa vrátil do parlamentu, zložil poslanecký sľub

Bratislava 22. júna (TASR) - Sebastián Kozarec (OĽANO) sa vrátil do poslaneckých lavíc. V utorok počas 32. schôdze Národnej rady (NR) SR zložil opätovne poslanecký sľub.



"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom.



Do pléna sa Kozarec vracia po tom, ako sa mandátu vzdal Ján Herák, ktorý bol zvolený za hnutie OĽANO a ktorý z parlamentu odišiel po medializovaní obvinení zo zneužívania maloletej osoby. Kozarec už bol poslancom v tomto volebnom období ako náhradník za Mareka Krajčího (OĽANO). Po Krajčího odchode z postu ministra zdravotníctva mu uvoľnil miesto v poslaneckých laviciach.