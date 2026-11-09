< sekcia Slovensko
Š. Kuffa žiada plnohodnotného šéfa Ministerstva životného prostredia
Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii k inej téme dodal, že informácia o odovzdaní poverenia je pre neho čerstvá.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Štefan Kuffa nie je prekvapený z rozhodnutia predsedu vládu SR Roberta Fica (Smer-SD) vrátiť poverenie viesť envirorezort. Trvá zároveň na tom, že ministerstvo by mal viesť jeho syn Filip Kuffa, terajší prvý štátny tajomník MŽP. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) očakáva, že poverenie viesť rezort dostane iný z ministrov, a vyslovuje meno ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS)
„Keď máte na krku celú vládu a všetky ministerstvá, tak byť ešte aj poverený ďalším, ktorýmkoľvek rezortom je veľmi náročné a myslím si, že to aj tak zrátal,“ uviedol Kuffa k premiérovmu rozhodnutiu. Zároveň upozornil, že envirorezortu chýba plnohodnotný minister, súčasný stav označil za „plátanie“, ktoré nedovoľuje vykonávať adekvátne opatrenia. „Aby sme mohli napredovať a riešiť veci, ktoré sú súrne,“ zdôraznil. Stojí tiež za nomináciou SNS a svojím synom, prvým štátnym tajomníkom, ako kandidátom na post ministra. „On je skutočný odborník, darmo ho bude exminister Tomáš Taraba spochybňovať,“ vyhlásil.
Huliak očakáva, že premiér zaujme aj stanovisko, kto bude rezort viesť. „Očakávam, že poverí niektorého z ministrov, keďže on odovzdá poverenie,“ vyhlásil. Logickým kandidátom na poverenie je pre neho Šimkovičová. „Vzhľadom na to, že je to rezort zverený pod SNS, príde mi to logické, že by to mala byť pani Šimkovičová a pán Kuffa by mal byť poverený ako štátny tajomník vedením,“ dodal.
Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii k inej téme dodal, že informácia o odovzdaní poverenia je pre neho čerstvá. Domnieva sa, že za rozhodnutím premiéra je spor vo vnútri SNS, ktorého Fico nechce byť súčasťou. „Má záujem, aby si tento vnútorný problém vyriešili, a do tejto diskusie nechce byť vťahovaný,“ uviedol vicepremiér. Špekulovať o význame situácie pred utorkovým hlasovaním v parlamente odmietol.
Premiér tiež informoval, že v pondelok vráti prezidentovi poverenie na riadenie envirorezortu. Hlave štátu predseda vlády navrhuje, aby tento rezort riadil nominant koaličnej SNS. Fico zároveň podotkol, že spor medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nebude pokračovať na jeho úkor.
„Keď máte na krku celú vládu a všetky ministerstvá, tak byť ešte aj poverený ďalším, ktorýmkoľvek rezortom je veľmi náročné a myslím si, že to aj tak zrátal,“ uviedol Kuffa k premiérovmu rozhodnutiu. Zároveň upozornil, že envirorezortu chýba plnohodnotný minister, súčasný stav označil za „plátanie“, ktoré nedovoľuje vykonávať adekvátne opatrenia. „Aby sme mohli napredovať a riešiť veci, ktoré sú súrne,“ zdôraznil. Stojí tiež za nomináciou SNS a svojím synom, prvým štátnym tajomníkom, ako kandidátom na post ministra. „On je skutočný odborník, darmo ho bude exminister Tomáš Taraba spochybňovať,“ vyhlásil.
Huliak očakáva, že premiér zaujme aj stanovisko, kto bude rezort viesť. „Očakávam, že poverí niektorého z ministrov, keďže on odovzdá poverenie,“ vyhlásil. Logickým kandidátom na poverenie je pre neho Šimkovičová. „Vzhľadom na to, že je to rezort zverený pod SNS, príde mi to logické, že by to mala byť pani Šimkovičová a pán Kuffa by mal byť poverený ako štátny tajomník vedením,“ dodal.
Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii k inej téme dodal, že informácia o odovzdaní poverenia je pre neho čerstvá. Domnieva sa, že za rozhodnutím premiéra je spor vo vnútri SNS, ktorého Fico nechce byť súčasťou. „Má záujem, aby si tento vnútorný problém vyriešili, a do tejto diskusie nechce byť vťahovaný,“ uviedol vicepremiér. Špekulovať o význame situácie pred utorkovým hlasovaním v parlamente odmietol.
Premiér tiež informoval, že v pondelok vráti prezidentovi poverenie na riadenie envirorezortu. Hlave štátu predseda vlády navrhuje, aby tento rezort riadil nominant koaličnej SNS. Fico zároveň podotkol, že spor medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nebude pokračovať na jeho úkor.