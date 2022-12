Zelená linka: S kúpou zvieraťa je lepšie počkať po období Vianoc

Bratislava 14. decembra (TASR) - Zviera nie je darček, s jeho kúpou či adopciou je lepšie počkať na pokojnejšie obdobie po Vianociach. Po sviatkoch sa totiž útulky plnia nechcenými zvieratami. Upozorňuje na to Zelená linka ministerstva životného prostredia na sociálnej sieti.



"Starostlivosť o zviera je totiž záväzkom často na desať alebo viac rokov. Každé zviera si zaslúži majiteľa, ktorý má čas, energiu, peniaze a záujem privítať ho vo svojom živote," uviedli environmentalisti.



Pred zadovážením si domáceho miláčika odporúčajú rozhodnutie poriadne zvážiť. V prípade psa či mačky je potrebné vybrať vhodné plemeno, pohlavie a vek zvieraťa. Pri psovi treba zvážiť, či bude mať človek čas na pravidelné prechádzky a výcvik. "Dôležité je prehodnotiť aj finančnú stránku starostlivosti o zviera – zabezpečenie vhodného krmiva či veterinárnej starostlivosti," skonštatovala Zelená linka. Dodala, že netreba zabúdať aj na menšie domáce zvieratá ako škrečky, morčatá alebo andulky, o ktoré sa treba starať a nie sú to hračky pre malé deti.



Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat pre TASR uviedla, že príchod zvieraťa do rodiny by mal byť vecou spoločnej dohody. "Platí to všeobecne, nielen počas Vianoc," podotkla.



Devínska napríklad upozorňuje, že pes môže nečakane ochorieť a bude potrebovať pomoc. Liečba sa môže vyšplhať na stovky eur, tá dlhodobá ešte vyššie. "Vieme to veľmi dobre, pretože psíky, ktoré prijímame počas roka do útulku, prichádzajú s rôznymi zdravotnými problémami. Náklady na ich liečbu pre nás predstavujú stále najvyššiu položku," uviedla.