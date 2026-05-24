S. Migaľ: Koalícia je stále súdržná, verím, že vydržíme do volieb
Bratislava 24. mája (TASR) - Koalícia je stále súdržná, aj napriek nezhodám medzi Smerom-SD a SNS. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Verí, že táto koalícia vydrží do najbližších parlamentných volieb.
„Dôležité bude prijať štátny rozpočet,“ uviedol. Do sporu medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS) sa nenechá zaťahovať. Tarabu považuje Migaľ za „jedného z najschopnejších ministrov súčasnej vlády“. Podľa neho je dôležité, aby sa vnútrostranícke problémy neprenášali na ľudí. To, že sa hovorí o rekonštrukcii vládnej koalície, považuje minister za „chodbové reči“. Tvrdí, že v súčasnosti ide o bezpredmetnú otázku.
Pripustil, že je pripravený vzdať sa pozície ministra investícií ešte pred komunálnymi voľbami, v ktorých chce kandidovať za predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Urobil by tak v prípade, že si to budú vyžadovať jeho straníckej povinnosti. Zároveň v diskusii odmietol, že využíva svoju pozíciu ministra investícií na predvolebnú kampaň.
Migaľ očakáva, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) jeho kandidatúru na predsedu Prešovského kraja v najbližších týždňoch podporí. „Rozprávali sme sa o tom,“ pripustil. Minister v prípade svojho úspechu v komunálnych voľbách vyhlásil, že „nie je prilepený“ ani k poslaneckému mandátu. Potvrdil, že mu rezort zriadil kanceláriu na východe krajiny, aby tam mohol pracovať a vykonávať ministerské povinnosti. Podľa jeho slov je dôležité, aby minister pracoval z regiónu a pomáhal tak ľuďom. „Neľutujem, že som sa stal ministrom. Je to pre mňa obrovská výzva,“ dodal s tým, že svoje skúsenosti by chcel využiť v kraji.
Na pondelkovej (25. 5.) koaličnej rade, ktorá sa má venovať aj prorastovým opatreniam, sa chce pýtať, prečo niektoré opatrenia z ich dielne neboli do balíka zahrnuté. Poukázal napríklad na investičné víza. „Považujeme to za chybu, sú to veľmi rýchlo zarobené peniaze pre krajinu, ktoré vieme používať na ďalšie sociálne opatrenia,“ dodal.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie nepovedal, kto by sa mal stať guvernérom Národnej banky Slovenska. „Je to na dohode Smeru-SD a Hlasu-SD,“ uzavrel.
