S. Migaľ: SNS sa nevyjadrila k pripomienkam k zákonu o športe

Bratislava 30. novembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Samuel Migaľ (Hlas-SD) kritizuje koaličnú SNS za to, že sa nevyjadrila k pripomienkam k novelám zákonov o športe ani Fonde na podporu športu. Podpredsedovi NR SR a lídrovi SNS Andrejovi Dankovi podľa Migaľa prekážajú navrhované zmeny týkajúce sa zvýšenej kontroly v správnej rade fondu a rozšírenie oblastí podpory. Uviedol to pre TASR v reakcii na kritiku od SNS, ktorá ho vyzvala na prehodnotenie prístupu k novelám.



"Pán Danko ani SNS sa do dnešného dňa vecne nevyjadrili k pripomienkam k zákonu o športe, vo svojom návrhu nepredstavili ani jednu zmenu v prospech športovcov, napriek tomu, že športovci v medzirezortnom pripomienkovom konaní vzniesli niekoľko strán vecných návrhov," uviedol Migaľ. Návrhy pritom podľa neho pramenia z ich praxe vo vzťahu ku klubom a zväzom a SNS sa snaží vytvárať dojem, že tieto návrhy sú nesystémové. Dlhodobo vníma absolútny nezáujem zo strany ministerstva, ako aj zväzov a športových organizácií v súvislosti so športovcami.



Migaľ spomenul, že o pripomienkach sa snažil so SNS, respektíve predstaviteľmi ministerstva rokovať od júna. "Napriek tomu, že ma predstavitelia SNS opakovane ubezpečili, že do návrhov zákonov zapracujú aspoň niektoré pripomienky, tak pán Danko v poslednú chvíľu otočil a rozhodol sa, že sa s nimi nestotožní bez akéhokoľvek vecného argumentu," dodal.



Koaličná SNS označila konanie poslanca Migaľa za hrubé zneužívanie politickej situácie. Podľa národniarov ohrozuje Migaľ svojím konaním "historicky" najväčší finančný balík do športu, 60 miliónov eur. Pripomenula, že zákony o športe aj Fonde na podporu športu prešli riadnym legislatívnym procesom. Je jej ľúto, že v žiadnej z týchto fáz Migaľ nepredložil pozmeňovací návrh.