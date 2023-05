S. Mózes: Odchod jednej z platforiem by znamenal zánik Aliancie

Bratislava 13. mája (TASR) - Odchod jednej z platforiem mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia by znamenal jej zánik. Pre TASR to uviedol podpredseda Aliancie Szabolcs Mózes, ktorý je súčasťou platformy Spolupatričnosť. Zdôraznil, že je kľúčové, aby Aliancia zostala jednotná. Uviedol to v reakcii na platformu Mosta-Híd, ktorej predstavitelia vyhlásili, že nebudú súčasťou Aliancie, za ktorú by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidoval súčasný poslanec Národnej rady SR György Gyimesi.



Aliancia má skompletizovať kandidátnu listinu do pondelka (15. 5.). "V pondelok zasadne grémium strany, ktoré má výlučnú právomoc predkladať návrh kandidátnej listiny, ktorú následne do konca mája odobrí republiková rada," skonštatoval pre TASR Mózes.



Pre platformu Spolupatričnosť je kľúčové, aby strana fungovala na základe schválených pravidiel a zostala jednotná. "Pevne veríme, že nenastane taká situácia, ktorá by viedla k odchodu jednej z platforiem. To by znamenalo faktický zánik strany, ktorá bola mimoriadne úspešná v minuloročných regionálnych voľbách a má všetky predpoklady na to, aby na jeseň vrátila Maďarom a ostatným menšinám parlamentné zastúpenie," priblížil.



Aliancia vznikla zo strán Most-Híd, Spolupatričnosť a SMK, ktoré sa stali jej platformami. Vo štvrtok (11. 5.) platforma Most-Híd deklarovala, že nemôže a ani nebude súčasťou Aliancie, za ktorú bude kandidovať Gyimesi. Aliancia musí túto otázku uzavrieť najneskôr do 15. mája. "K tomuto kroku musí pristúpiť platforma SMK formou jasnej deklarácie. Čokoľvek iné ako jednoznačné vyhlásenie budeme interpretovať ako prejav nedôvery a pretrvávajúcej neistoty, a ak to na základe ich rozhodnutia bude potrebné, vzhľadom na krátky časový rámec, budeme konať," uvádza sa v deklarácii Mosta-Híd.



Gyimesi pred časom vyhlásil, že má ponuku byť na 150. mieste kandidátky Aliancie. Tvrdí, že problém s jeho osobou má len zopár jednotlivcov z platformy Mosta-Híd.