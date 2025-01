NA HORÁCH OPATRNE: S popoludňajším snežením sa riziko lavín zvýši

Liptovský Hrádok 7. januára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v utorok nad pásmom lesa v Západných a vo Vysokých Tatrách. V Malej a vo Veľkej Fatre, ako i v Nízkych Tatrách je nad pásmom lesa nebezpečenstvo lavín malé. S popoludňajším snežením bude riziko lavín v pohoriach mierne stúpať. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



Dopoludnie v Západných a vo Vysokých Tatrách bude doznievať oteplenie, neskôr sa ochladí, čo snehovú pokrývku stabilizuje. Popoludní začne snežiť. Napadne desať až 15 centimetrov nového snehu. Sneh bude vplyvom vetra miestami ubitý do dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti, ktoré budú uložené na tvrdom podklade, pričom tieto dve vrstvy budú medzi sebou slabo previazané. Vzhľadom na celkovo nízku snehovú pokrývku sa môžu tvoriť zväčša malé alebo stredné lavíny.



Sneh je vplyvom silného vetra veľmi nerovnomerne rozložený. Hrebene sú vyfúkané na tvrdý podklad. V snehovej pokrývke sa nachádza niekoľko ľadových krúst a pod nimi hranatozrnný sneh. Pohyb mimo vyšliapaných chodníkov je náročný. "Ochladenie spôsobí, že povrch snehu zmrzne a stvrdne, to zvýši jeho stabilitu. Priemerne sa v našich pohoriach nachádza od 20 do 50 centimetrov snehu. Súvislá snehová pokrývka sa zväčša nachádza až nad pásmom lesa," upozornilo SLP HZS.



Popoludní napadne v Malej, vo Veľkej Fatre a v Nízkych Tatrách do desať centimetrov nového snehu. "Sneh bude vplyvom vetra miestami ubitý do dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti, ktoré budú uložené na tvrdom podklade, pričom tieto dve vrstvy budú medzi sebou slabo previazané," spresnilo stredisko s tým, že vzhľadom na celkovo nízku snehovú pokrývku sa môžu tvoriť malé lavíny.