S poruchou príjmu potravy bojuje každá šiesta až siedma mladá žena

Bratislava 26. apríla (TASR) - S poruchou príjmu potravy (PPP) bojuje približne každá šiesta až siedma mladá žena. Upozornila na to nezisková organizácia Chuť žiť. Pri liečbe má podľa nej kľúčovú úlohu aj nutričné poradenstvo, tento rok ho preto ponúka pre 152 ľudí za dobrovoľný príspevok. TASR o tom informovala Martina Novotová z organizácie.



"Toto ochorenie, pri ktorom často dochádza k hladovaniu alebo prejedaniu, výrazne ovplyvňuje duševné aj fyzické zdravie človeka," vysvetlila. Okrem pomoci psychológa a psychiatra je preto dôležitou súčasťou komplexnej liečby aj intenzívna nutričná podpora. "Práve cieľom nutričného poradenstva je nastavenie dlhodobého a pre telo dostatočného stravovacieho režimu bez výčitiek a úzkosti, ktorá ľudí s PPP často sprevádza," dodala.



Odborná pomoc v oblasti výživy je však podľa organizácie finančne nákladná a z kapacitných dôvodov ťažko dostupná. Chuť žiť chce preto jej dostupnosť zvýšiť pre 152 ľudí. Poradenstvo môžu prioritne využiť ľudia s poruchami potravy, ale aj osoby s narušeným vzťahom k jedlu. Štyridsať z nich bude môcť absolvovať niekoľkomesačný nutričný program a ďalších 112 jednorazovú konzultáciu s odborníčkou.



"Nutričné poradenstvo, či už vo forme programu alebo konzultácií, je poskytované nízkonákladovo - znamená to, že klient sa dobrovoľne podieľa na nákladoch iba v takej miere, v akej si to môže dovoliť. U našich klientov, ktorí si vyberú tento variant, to zvyčajne znamená, že za službu hradia len symbolický poplatok alebo ju absolvujú bezplatne," ozrejmila Novotová.



Pomoc v nutričnom programe nespočíva iba vo vypracovaní jedálnička. "Keďže stravovanie u ľudí s PPP sprevádza silná úzkosť a následné výčitky, ktoré môžu človeka paralyzovať a často vedú ku kompenzácii a ubližovaniu si. Keď spoznáme súčasný stav klienta, jeho stravovanie a vývoj ochorenia, stanovíme si postupné ciele, respektíve zmeny, ku ktorým musíme počas spolupráce smerovať. Počas celého trvania programu veľa komunikujeme, vysvetľujeme, pracujeme s tým, ako na zmeny reaguje telo," ozrejmila odborná garantka programu Ivana Kachútová. Dôležité je tiež podľa nej zapojiť do procesu rodinu či partnera.