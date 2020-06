S pravidelným športom nie je dobré začať zhurta, upozorňuje odborník

Bratislava 20. júna (TASR) - Hoci je dobré venovať sa športu pravidelne a v rovnakom čase, nie je dobré to hneď na začiatku prehnať. „Predovšetkým pri chudnutí sa ľudia zo dňa na deň uchyľujú k extrémom. Začnú držať diéty, ktoré nedávajú zmysel, sú na seba pedantsky prísni alebo šialene cvičia,“ tvrdí tréner crossfitu a výživový poradca Jíří Skála.



Zmeny však podľa jeho odporúčania musia byť plynulé a je potrebné dať telu čas, aby si na ne zvyklo. „Začnite športovať aspoň dvakrát týždenne 30 až 60 minút a zľahka postupne pridávajte. Na pravidelnosti, aj na tempe,“ hovorí Skála.



Bez ohľadu na motiváciu cvičiť je podľa neho dôležitý pozitívny prístup. „Je úplne jedno, či sa chcete cítiť lepšie, odbúrať stres, schudnúť, zlepšiť si kondíciu či spestriť rodinný život novou aktivitou. S radosťou a chuťou to pôjde oveľa ľahšie, a tým si postupne vytvoríte k pohybu pozitívny postoj a návyk, čo neskôr určite oceníte,“ priblížil odborník.



Ak človek nenachádza šport, ktorý by ho bavil dlhodobo, mal by striedať aktivity a skúšať nové veci, napríklad rýchlejšiu chôdzu na dlhšie trate, indiánsky beh alebo bicykel. „Svojim zverencom odporúčam vytvoriť si v predstihu tréningový plán. Vďaka nemu viete, akému športu sa budete v daný deň venovať, koľko vám bude daná trasa trvať či aké cviky bude zostava obsahovať. S plánom využijete čas efektívnejšie, nebudete sa rozptyľovať a nestratíte zbytočne chuť a motiváciu cvičiť,“ radí Skála.