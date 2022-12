Bratislava 11. decembra (TASR) - S predajom kapra sú spojené problémy od výlovu až po jeho usmrtenie. Poukazuje na to združenie Humánny pokrok vo svojej správe o trhu s rybami a podmienkach predaja živých kaprov.



Prvým problémom je vyhladovanie. Hladovka, ktorú kapry podstupujú, má za následok úbytok na váhe i na mäse. "Kapor je tak oproti svojej prirodzenej váhe podvyživený. Pri nakupovaní živého kapra nakoniec kupujúci platia za menej mäsa v horšej kvalite," tvrdí združenie. Dôvodom vyhladovania je zníženie hmotnosti, ktorá je vhodná na prenos domov.



Humánny pokrok poukazuje na siete a podberáky. Používanie podberákov spôsobuje kaprom stres a poškodzuje ich sliz na koži. Môže tak dôjsť aj k poraneniam.



Ďalším problémom je podľa združenia kaďa alebo podobná nádoba. Často v nej dochádza k vyčerpaniu kyslíka a kapry tak môžu zahynúť. "Prúd vody je v týchto priestoroch často nedostatočný, čo spôsobí kyslosť vody a pôsobí tak nebezpečne na ryby. Posledným neprirodzeným a negatívnym faktorom je nedostatočná hĺbka týchto nádob, pretože kapry prirodzene žijú na dne vôd," priblížilo.



Prevážanie kaprov je ďalším problémom a dôležitým faktorom zvýšeného stresu. Prevoz z ich prirodzeného prostredia do kadí, ale i domov v sieťovanej taške je pre kapry veľmi stresujúci a môže im spôsobiť zranenia až smrť udusením či vyčerpaním, skonštatovali environmentalisti.



Poukazujú ďalej na predaj, keď predajcovia prenosnými sieťami manipulujú s rybami, narážajú do nich pri naberaní. Pri opakovanej manipulácii dochádza k zmenám teploty prostredia, v ktorom sa kapry nachádzajú, čo im spôsobuje teplotný šok a ďalší stres.



V súčasnosti predaj poskytuje možnosť usmrtenia kapra na mieste kúpy. "V našej legislatíve však neexistuje žiadna právna požiadavka, aby predajcovia boli odborne spôsobilí na usmrcovanie živých rýb," uviedol Humánny pokrok.



Jedno z najväčších nebezpečenstiev pre život kapra predstavuje nízky obsah kyslíka vo vode. Nevyhovujúce podmienky a stres zažíva kapor vo vani. Vníma hluk a vibrácie a tiež striedanie svetla a tmy pri zasvietení a vypínaní svetla.



Usmrtenie kapra je posledným problémovým krokom, ktorým kapry prechádzajú v dôsledku predaja živých kaprov. "Pred usmrtením je potrebné zviera omráčiť, aby zabíjanie neprebiehalo počas plného vedomia. U rýb je to obzvlášť dôležité, pretože po prerezaní žiabier vykrvácajú až v priebehu niekoľkých minút, počas ktorých preukázateľne zažívajú obrovské utrpenie," poznamenali environmentalisti. Dodali, že zákazníci pri kúpe kapra nijako nepreukazujú, či majú odborné znalosti v oblasti rýchleho a efektívneho omráčenia, uistenia sa o strate vedomia a usmrtenia rýb.